內地物業管理股佳兆業美好（2168）去年進行了兩項收購，增加大量非住宅管理項目，但毛利潤不升反跌至30%，集團管理層解釋，由於兩項收購分別是去年4月及10月完成，故分別只有8個月及2個月的收入併表，未能完全反映在財務上，相信在2020年能完全入表，配合收購公司的自身發展，值得市場期待。

集團一直銳意發展非住宅物管，集團管理層透露，在2020-22年亦會集中在非住宅項目的投資，目前非住宅及住宅平均管理費分別為14元及2.46元每平方米，住宅的單價會比較低，但非住宅項目則具有較佳的延伸性，這些延伸服務會有較好的利潤率。

集團又指，由於去年併購的項目很多屬於包幹制，去年包幹制佔收入的比率由2018年的36.5%升至2019年的58.9%，酬金制則由2018年63.5%，跌至41.1%，收費結構出現變化，故亦會起了毛利率稀釋作用。

至於疫情的影響方面，管理層表示對其業務無影響，管理費正常收取，只是因應疫情增加成本投入，約480萬元，但由於各地政府亦為物管公司提供優惠或補貼，佳兆業美好亦獲補貼約590多萬元。

記者：方楚茵

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