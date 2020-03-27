證監會公布，因應新冠肺炎疫情向基金業發表指引，指鑑於本地及國際市場因疫情而出現波動，提醒基金業參與者及中介人它們有責任顧及客戶的利益。

證監會指，在現時的市況下，證監會認可基金的管理公司、受託人及保管人有責任妥善地管理基金的流通性及確保客戶得到公平對待。又強調，證監會已加強了對證監會認可基金的監察，而有關基金應及早就任何對其造成影響的重大事宜向證監會發出提示。

另外，證監會亦提醒中介人在作出招攬或建議行為時，有責任確保為客戶提供合理適當建議，包括進行盡職審查，而過程中須顧及投資產品的流通性及信貸質素，並須考慮客戶當前的情況。此外，如中介人為客戶直接或間接持有投資產品，應謹記及時發放有關投資產品的通告及其他通訊。

證監會行政總裁歐達禮指，面對當前的市況，業界在推介可能大幅波動或流通性較低的產品時，應以適當的審慎態度行事。各類資產現正面對前所未有的波動，證監會仍會專注於確保香港市場持續開放，並繼續以公平和有序的方式運作。

證監會又指，正密切監察業界和市場基礎設施在營運及財政方面承受衝擊的能力，並會在有需要時向業界提供進一步指引。

其他報道

【公司業績】龍光去年多賺36% 派息0.45元

【公司業績】碧桂園核心淨利潤增17% 末期息34.25分人幣

【港股午市】恒指升281點 見逾10日高 長和升6.3% 長生科停牌

【公司業績】華潤水泥去年多賺8.1% 派息0.335元

【下調評級】標普下調赫斯基評級至「負面」

【港元升值】港元升值至逾4年最強 一個月HIBOR連升11日

【華為風波】路透社：美國將限制全球向華為供應晶片

【股份異動】港視TVB績後榮辱互見 港視曾挫7％ 市值再被超前

【公司業績】米蘭站去年虧損減少至2350萬元 不派息

【中國數據】首2月全國規模以上工業企業利潤跌38.3%

【港股開市】恒指高開416點 申洲升6.9% 長實、長和升逾4.5%