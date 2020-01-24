美國2萬億刺激經濟方案即將在眾議院表決，加上G-20領導人承諾不惜一切代價抗擊疫情，恒指今早高開416點，最多曾升438點，高見23791點，是3月13日24184點後最高。內地公布首2月全國規模以上工業企業利潤跌38.3%，恒指升幅收窄，低位僅升113點報23466點，仍高於10天線(22800.66點)，但續受制於20天線(24186.31點)。

恒指半日升281點或1.21%，報23634點，成交金額665億元；國指升147點或1.56%，報9594點。

受大股東增持刺激，長和（0001）升6.38%，收報53.35元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）亦升4.99%，收報41元。銀娛（0027）跌3.05%，收報42.95元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。友邦（1299）升2.59%，收報69.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻61點。

長江生命科技（0775）宣布，已與新加坡科技研究院（A*Star）簽訂許可協議，在香港以至全球分銷以逆轉錄聚合酶鏈式反應進行新冠肺炎病毒測試的檢測試劑盒。每個檢測試劑盒均備有進行200次反應的試劑份量，而且是全訂製樣式。今早曾升48.7%，高見1.06元，不過，於11時29分停牌，停牌前報1.06元，升35.8%。

多間內銀股將公布業績，內銀今早普遍向上，工行（1398）升1.35%，收報5.27元；建行（0939）升0.96%，收報6.32元；交行（3328）升2.6%，收報4.74元；中行（3988）升1.37%，收報2.96元。

內房股陸續公布業績，已公布的潤地（1109）升3.13%，收報31.3元；同樣已公布業績並宣布改細每手買賣單位的中海外（0688）升2.34%，收報24.05元。今日公布業績的碧桂園（2007），績前升4.43%，收報9.19元。

其他業績股方面，昨公布業績的香港電視（1137）收報4.52元，跌4.84%。今早公布業績的李寧（2331）收報23.25元，升15.96%；融創（1918）亦升2.14%，收報38.2元。

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