國統局公佈，1至2月份全國規模以上工業企業利潤下降38.3%，實現利潤總額4107.0億元人民幣（下同）。去年同期跌幅為14%。

在41個工業大類行業中，4個行業利潤總額同比增加，37個行業減少。煙草製品業利潤總額同比增長31.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長28.3%，石油和天然氣開採業增長23.7%，農副食品加工業增長2.2%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降87.0 %，汽車製造業下降79.6%，電氣機械和器材製造業下降68.2%，化學原料和化學製品製造業下降66.4%，通用設備製造業下降62.3%，紡織業下降59.3%，專用設備製造業下降55.1 %，煤炭開採和洗選業下降45.6%，非金屬礦物製品業下降37.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降34.4%，電力、熱力生產和供應業下降19.4%，石油、煤炭及其他燃料加工業由同期盈利轉為虧損。

2月末，人均營業收入為102.0萬元，同比減少14.1萬元；產成品存貨周轉天數為26.1天，同比增加6.4天；應收賬款平均回收期為71.3天，同比增加19.1天。

國家統計局工業司副司長張衛華指，突發新冠肺炎疫情對工業企業生產經營形成嚴重衝擊，工業企業利潤明顯下降。為有效防控疫情蔓延，今年全國春節假期延長3天，20多個地區推遲10天開工復產，企業正常生產時間普遍大幅壓縮，同時2月份復工復產企業受各種因素制約，生產水平尚未恢復正常，導致企業生產銷售均出現明顯下降。 1—2月份，規模以上工業增加值同比實際下降13.5%；工業企業營業收入同比下降17.7%。疫情期間企業復工復產未恢復正常，但用工、折舊等成本及各項費用剛性支出不減，同時防疫成本卻在增加。 1—2月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本費用為94.19元，同比增加0.85元。

張衛華指，當前，國內疫情已得到有效控制，復工復產達產進度逐日加快，經濟社會秩序正在有序恢復。下階段，隨著全國上下繼續深入貫徹黨中央關於統籌推進疫情防控和經濟社會發展的各項決策部署，企業復工復產進程加快，疫情造成的短期衝擊將逐步緩解，工業企業效益狀況將得到有效改善。

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