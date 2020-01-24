美股連升三日重返牛市，恒指今早高開416點或1.79%，報23768點，成交金額27億元；國指今早高開186點或1.98%，報9633點。

48隻藍籌上升，申洲國際（2313）升6.99%，報85元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升2.15%，報390元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點。逆市下跌藍籌僅1隻金沙中國（1928）跌0.17%，報30元，拖低指數不足1點。

多間公司公布業績，績前走勢各異，中國銀行（3988）開市升1.37%，報2.96元、交通銀行（3328）升1.95%，報4.71元、中銀香港（2388）升1.16%，報21.8元、中國神華（1088）升1.89%，報14.04元、旭輝（0884）開市報5.43元，升4.83%、碧桂園（2007）升3.64%，報9.12元、金斯瑞（1548）開市報12.66元，升4.1%、九毛九（9922）報7.93元，無升跌、龍光（3380）開市報11.68元，升4.47%、中興通訊（0763）開市報25.1元，升3.9%等。

李寧（2331）今早公布去年純利升110%至14.99億元人民幣，淨利率由6.8%提高至10.8%，派息15.47分人民幣。開市報21.3元，升6.23%。

融創中國（1918）今早公布去年純利260.3億元人民幣，較去年增長約57.1%，派息1.232元。開市報38.95元，升4.14%。

HKTVmall母公司香港電視（1137）去年虧損擴大至2.899億元，另外又指或超過去年底訂立今年總商品交易額（GMV）目標為34億元。副主席兼行政總裁王維基指，只要平台每日平均訂單達2.5萬張以上，EBITDA就可扭虧為盈。開市報4.8元，升1.05%。

李嘉誠，以及長和系主席李澤鉅連續四日入市增持旗下長實（1113）股份，同時亦有兩日買入旗長和（0001）股份，合共涉資逾6.6億元，不過當中絕大部分資金用於增持長實。長實集團（1113）升4.99%，報41元；長和（0001）升4.59%，報52.45元。

長江生命科技（0775）宣布，已與新加坡科技研究院（A*Star）簽訂許可協議，在香港以至全球分銷以逆轉錄聚合酶鏈式反應進行新冠肺炎病毒測試的檢測試劑盒。每個檢測試劑盒均備有進行200次反應的試劑份量，而且是全訂製樣式。開市報1.1元，升41%。

中石油（0857）公布去年業績，期內收入約25168.1億元人民幣，按年升6%。中石油升0.39%，報2.58元。

美圖公司（1357）公布，截至去年12月底止全年業績，虧損收窄至3.97億元人民幣，基本每股虧損0.09元，不派末期股息。開市報1.67元，升2.45%。

富力（2777）去年再次未能完成全年銷售目標1600億元，集團2020年訂下保守銷售目標，僅1520億元，較2019年目標1600億元縮水5%，亦僅較去年銷售增10%。開市報10.5元，升3.96%。

美高梅中國（2282）公布去年業績，經營收益約227.65億元，按年升18.56%；純利約19.31億元，按年升80.74%；每股盈利50.8仙；末期息8.3仙，按年升1.44倍。美高梅中國開市報8.22元，升0.49%。

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