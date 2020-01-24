【開市焦點】港股ADR升656點 中行、中銀、碧桂園等公布業績
文章日期：2020年3月27日 08:57
美股三大指數向上，道指連升三日累升逾20%，港股ADR升656點或2.74%，報24009點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.76%，折合報396.15元；匯控（0005）升2.22%，折合報46.72元；建行（0939）升3.41%，折合報6.47元。
美股三大指數期貨現跌0.2%至0.3%，亞股則向上，其中日股升3.5%，韓股升3.7%，台、澳股市則升0.8%及0.5%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括中國銀行（3988）、交通銀行（3328）、中銀香港（2388）、中國神華（1088）、旭輝（0884）、碧桂園（2007）、金斯瑞（1548）、九毛九（9922）、龍光（3380）、中興通訊（0763）等。
李寧（2331）今早公布去年純利升110%至14.99億元人民幣，淨利率由6.8%提高至10.8%，派息15.47分人民幣。
融創中國（1918）今早公布去年純利260.3億元人民幣，較去年增長約57.1%，派息1.232元。
HKTVmall母公司香港電視（1137）去年虧損擴大至2.899億元，副主席兼行政總裁王維基表示，去年底訂立今年總商品交易額（GMV）目標為34億元，根據現時表現「一定唔止」。另外，他指，只要平台每日平均訂單達2.5萬張以上，EBITDA就可扭虧為盈。
李嘉誠，以及長和系主席李澤鉅連續四日入市增持旗下長實（1113）股份，同時亦有兩日買入旗長和（0001）股份，合共涉資逾6.6億元，不過當中絕大部分資金用於增持長實。
長江生命科技（0775）宣布，已與新加坡科技研究院（A*Star）簽訂許可協議，在香港以至全球分銷以逆轉錄聚合酶鏈式反應進行新冠肺炎病毒測試的檢測試劑盒。每個檢測試劑盒均備有進行200次反應的試劑份量，而且是全訂製樣式。
中石油（0857）公布去年業績，期內收入約25168.1億元人民幣，按年升6%。
美圖公司（1357）公布，截至去年12月底止全年業績，虧損收窄至3.97億元人民幣，基本每股虧損0.09元，不派末期股息。
富力（2777）去年再次未能完成全年銷售目標1600億元，集團2020年訂下保守銷售目標，僅1,520億元，較2019年目標1600億元縮水5%，亦僅較去年銷售增10%。
美高梅中國（2282）公布去年業績，經營收益約227.65億元，按年升18.56%；純利約19.31億元，按年升80.74%；每股盈利50.8仙；末期息8.3仙，按年升1.44倍。