雖然美國上周首次申請失業救濟人數激增至創紀錄的328萬人，不過市場預期眾議院周五料快速通過2萬億美元的經濟刺激法案，道指連升三日，創下1931年以來最大三日升幅，由低位18213點計，最多反彈23.82%，重回牛市。道指高開267點後最多曾升1394點或6.58%，報22595點，收市接近全日高位。

道瓊斯工業平均指數收漲1351點，升幅6.38%，報22552點。標普500指數收漲154點，升幅6.25%，報2630點。納斯達克綜合指數收漲413點，或5.6%，報7797點。

波音升13.75%，報180.55美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻147點，而陶氏跌2.3%，報29.68元，拖低道指4點。

科技股方面，蘋果收市報258.44元，升5.26%，谷歌母公司Alphabet收市報1162.92元，升5.56%，亞馬遜收市報1955.49元，升3.69%，Facebook收市報163.34元，升4.56%。

歐洲STOXX 600指數收漲2.56%，報321點。德國DAX指數收漲1.29%，報10000點；法國CAC 40指數漲2.52%，報4543點；英國富時100指數收漲2.25%，報5815點。