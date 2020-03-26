北京汽車（1958）公布，去年全年股東應佔年度利潤錄得40.8億元（人民幣，下同），全年少賺7.8%。公司去年全年收入按年增15%至1746.3億元，經營利潤按年增5.1%至216.8億元。每股基本收益0.5元，去年為0.55元。北京汽車今日收報3.14元，升6.44%。

公司毛利按年增1.3%至374.9億元，主要由於北京奔馳毛利增加所致。北京奔馳毛利按年增4.2%至422.2億元，毛利率按年跌2.7個百分點，錄得27.2%。北京品牌則錄得47.3億元毛損，毛損按年擴大34.5%，主要原因為整車促銷增加，及新能源補貼政策退坡影響。

去年公司資本開支錄得83.3億元，按年升29.9%。其中北京奔馳發生的資本開支按年跌28.8%至75.8億元，北京品牌資本開支按年跌23%至7.5億元，主要原因為產能投資已趨近尾聲。

北汽表示，展望今年，估計預計中國乘用車市場處於周期性調整期間，仍需要2至3年恢復正增長趨勢。公司表示，將堅定以「新能源」加「智能化」的戰略方針，持續深化合資合作。其中北京品牌方面，將建立新品牌完備的識別系統，確定新品牌差異化的競爭策略等。

新冠肺炎疫情方面，公司表示將密切關注發展，截至公告日，尚未發現疫情對財務報表造成的重大不利影響。