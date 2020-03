next

新冠肺炎確診宗數持續系升,惠康宣布,因應疫症肆虐期間,食品及日用品的需求急劇上升,為了讓社會上有需要的人士能夠更方便地購買所需物品,惠康及旗下特色超市,包括Market Place by Jasons,3hreesixty,Oliver’s the Delicatessen and Jasons Food & Living合共超過300家分店,將會為65歲或以上長者、孕婦及殘疾人士,在特定時段安排優先購物服務。

由4月1日(下周三) 起,惠康及旗下特色超市將會安排所有分店由開始營業時間至上午9時正為特定購物時段,上述人士可優先結帳,同時,店內員工亦會為有需要人士提供特別協助,包括協助提取放置於貨架較高位置的貨品、將較重物品送到收銀處等。上述安排暫定實行至4月30日,超市屆時會再檢視情況以考慮延長。

惠康表示,自疫情爆發以來,公司加快運作使貨品盡快上架,為市民提供日常所需,希望今次在疫症下的特別安排,能夠為十八區內有需要的社群提供更便捷的服務及舒適的購物體驗。

