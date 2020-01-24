疫情蔓延之際，美國部分地區實施防疫措施，經濟活動大受影響。在截至3月21日當周，美國首次申領失業救濟人數增至328萬人，遠高於分析師預期的150萬，較對上一周增加約300萬人，創紀錄新高。之前的紀錄在1982年10月的石油危機期間所創，當時的首領失業救濟人數為69.5萬人。

過去一周，美國多個州及地方政府為應對疫情，下令非必要企業暫停營業，很多企業宣布裁員，令首次申領失業救濟人數創新高。美國延續約10年的職位增長趨勢突然告終。直到3月，美國僱主已連續113個月增加工作崗位，就業人數增加了2200萬人。2月失業率為3.5%，處於1960年代以來的低位。

美國國會預算辦公室（CBO）前負責人霍爾（Keith Hall）稱，從未見過職位出現如此大的跌幅，即使大蕭條期間也沒有，這就像即時出現的大衰退，未來數月的失業率可能逼近20%，相當於大蕭條時期的水平。

美股期貨應聲下挫，道指期貨開市跌超過300點，標指及納指期貨則跌超過1%。

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