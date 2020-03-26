匯控（0005）行政總裁祈耀年今日發內部通知，通知全球員工，原訂的裁員計劃將會暫停，但同時亦暫停招聘活動。集團原預計在3年內削減3.5萬個職位。

內部通知由祈耀年及集團首席人力資源總監Elaine Arden署名，內文提到，上月集團宣布重組計劃，明白到所有員工都關心裁員計劃，亦考慮到因新型冠狀病毒帶來的巨大影響，集團現階段決定暫停與重組計劃相關的裁員行動，而大部分與裁員相關的通知其實未正式發出，集團同時決定暫停招聘人手。

祈耀年指出，上月的重組決定可以令集團架構變得更精簡，更有效率及更加以客戶為中心。而今日的決定則是令集團更能夠在這段不明確的時期，更好地支持自身的員工，但集團會繼續聚焦在改革上，因此重組計劃的大部分安排會繼續進行，包括合併批發銀行的後台辦公室、創建財富及個人銀行業務及建立一個負責改善風險加權資產的部門。

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