美國聯儲局主席鮑威爾接受美國全國廣播公司（NBC）的晨間節目《今日》（Today）訪問，指聯儲局放水的唯一限制，來自美國財政部給予多少支持。他說，財政部的每一美元資金，都可支持10美元的聯儲局貸款，聯儲局準備好在任何信貸不足的情况採取干預，並會繼續推出激進措施，確保信貸流通。這是聯儲局周一宣布無限量QE以來，鮑威爾首次發表評論，也是他自本月中減息至接近零水平後，首次公開發言。

鮑威爾說，目前「正處於衰退」，但這次危機不是典型的經濟下行，減少經濟活動是為了確保民眾健康。他表示，目前首要任務是控制疫情，理論上只要疫情迅速受控，市場信心和經濟活動將可恢復。他說，經濟何時恢復，取決於疫情何時受控，預期經濟活動可望在下半年恢復，並出現強勢反彈。他強調，未見到聯儲局近期推出的政策有任何風險，認為聯儲局仍有彈藥，目前仍有政策空間採取更多行動。

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