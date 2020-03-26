新冠肺炎蔓延全球，打擊商貿活動，香港貿發局推出多項措施以幫助港商渡過「疫」境，包括於4月1日推出為期1個月的「貿發網採購」春季網上採購展，讓港商在傳統採購旺季中與全球買家保持聯繫，繼續拓展市場。

為吸引更多活躍於網絡的買家參與，貿發局將通過設於全球50個主要城市的辦事處，向各地商界及持份者推廣春季網上採購展，以及組織網上買家團；亦會廣邀全球各地買家參與，包括以往曾來港的買家團、VIP買家等。

春季網上採購展將分為「科技：燈飾及電子」、「禮品及家品」、「生活時尚」及「時裝美容」四大主題，涵蓋燈飾、建築及五金、電子、電腦配件；家品、禮品、玩具、嬰兒用品、文具；珠寶、鐘表、眼鏡；時尚飾物、服裝、健康及美容產品等33種產品。局方亦會根據各地買家的採購需要，每星期於不同網絡渠道，如社交媒體、網絡廣告、電子郵件等發送個人化的產品推介，讓買賣雙方更快速達成採購協議。

此外，貿發局亦新推出一系列免費「網上電子商貿精讀班」，協助港商掌握網上推廣技巧，拓展電子商貿業務；並會推出多種結合網上推廣和實體展覽的宣傳計劃，讓港商有更多把產品展出的機會，增加接單可能。而在政府資助下，港商可以免費使用入門計劃，或半價使用更全面服務。

另外，貿發局亦推出為期3個月、費用全免的「T-box升級轉型計劃」，因應中小企在品牌管理、電子商貿、開拓新市場及轉移生產基地4方面需要，提供顧問諮詢和市場資訊，參與計劃的企業亦可以用優惠價參與局方不同的活動。

貿發局總裁方舜文指出，期望一系列網上推廣措施，加上之後舉行的實體展覽，可以協助中小企全方位推廣產品，爭取新訂單。她又透露，貿發局將於7月25日至28日舉行匯聚9項展覽的「夏季採購匯」，提供一站式跨行業採購平台，讓全球買家補充庫存；亦正研究在展覽會上試推O2O商貿配對服務，協助未能來港的海外買家預先選定目標參展商、並安排買家與參展商在展覽期間以視像會議形式洽談生意。

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