【新冠肺炎】惠譽：料今年內地部分行業壞帳高達一成
文章日期：2020年3月26日 18:56
惠譽發表報告指，由於新冠病毒大流行，料今年中國及全球經濟增長將顯著放緩，部分行業的不良貸款率將大幅增長至10%，從而導致中國內地銀行的資產質素惡化，部分內銀的一級資本水平更跌穿7.5%的最低監管要求。
惠譽指，今年國內生產總值（GDP）增長率預測將再降至2.2%，估計內銀的不良貸款率或將從去年6月底的1.5%上升至3.5%；當中製造業、批發和零售貿易業更將大幅攀升至10%；採礦、消費貸款和信用卡應收帳款或將升至5%；其他貸款亦將升至2%，對銀行資產質素造成直接打擊。
惠譽估計，這或將導致部分內銀普通股一級資本比率（CET1）跌穿7.5%的最低監管要求，包括中國民生銀行、華夏銀行和中國廣發銀行，而除了招商銀行和6家國有銀行外，估計其他中資銀行的超額緩衝也將降至不足100個基點，即最低撥備覆蓋率將下降至100%。
惠譽又分析，存款準備金比率下降可減輕對銀行盈利能力的影響，預計今年中國政策利率將累計下調50個基點，指若經濟於第三季度穩定下來，並於第四季恢復增長，中國GDP將恢復增長態勢，料中央將保持更大力度遏制金融部門的所帶來的風險。
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