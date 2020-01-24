HKTVmall母公司香港電視（1137）去年虧損擴大至2.899億元，副主席兼行政總裁王維基表示，香港人大幅減少外出，改以手機購物的情況，去年底訂立今年總商品交易額（GMV）目標為34億元，根據現時表現「一定唔止」，但仍能未估計實際金額，因為本地及環球的政治及經濟有太多變數。

他重申，只要平台每日平均訂單達2.5萬張以上，EBITDA就可扭虧為盈。至於會否擔心「網購」只是「曇花一現」的情況，他表示，網購並非HKTVmall發明，現時整個消費模式改變，消費者喜歡更加方便的模式，過去5年平台的銷售額一直向上，與疫情沒有關係。

港視日前配股集資逾4億元，王維基表示「大家都知我係唔識財技，個人理財同投資都好差」，當時有投資者希望長線投資集團，因此作出集資，亦可支持第三期系統發展。

集團日前推出「感謝祭O2O合作試行計劃」，王維基指出，兩周之間已有50間商戶參加，情況較預期好，更有一些大家熟悉的國際品牌參與，大部分在外國均有經營網購的經驗。他強調，香港如要保持購物天堂的地位，一定要作出改變，不能只單靠實體生意。今次疫情正是有危有機，香港零售過去太少使用新科技，如果行業不轉變就會十分危險，現時正好改變其運作模式，實體及線上同步發展業務。

HKTVmall最新共有115個自取點，王維基指出，公司現時合作的品牌合計有3至400間分店，會繼續擴展合作數量，自家O2O店數目亦會增加，但需求較低。

記者：蕭嘉聰

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