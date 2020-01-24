王維基：每日產能可達6至10萬個 料每個口罩售2元

HKTVmall近日公布，其生產的口罩有望在一至兩周後開賣，母公司香港電視（1137）副主席兼行政總裁王維基透露，現已進入試產階段，每個口罩原料成本約1元以下，現時正進行測試，規格有機會達至ASTM Level 2，集團以照顧香港人健康為出發點，計及人工等成本，將以每個2元出售，現時原料可足夠生產1000萬個口罩，集團亦會繼續買入原料。

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王維基坦言，「做電訊做咗好多年，拍電視劇拍咗兩三年，HKTVmall網購做咗五年，口罩真係未試過」，估計每日可生產6至10萬個口罩，確實數字要再多一至兩周才可決定。他又指，口罩不會成為集團主業，現時整體資本開支約為250至260萬元，當初只是基於香港沒有生產口罩，如果疫情繼續惡化，令其他國家禁止口罩出口，「香港人就冇口罩」，因此四出尋找生產機器。

至於會否生產眼罩等其他抗疫物品，王維基指出，沒有打算亦不懂生產，但生產N95會「盡力而為」一步一步處理。被問到是否有意參選立法會選舉，他稱「絕對唔會」。

記者：蕭嘉聰

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