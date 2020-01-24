【全球第五】安永：港IPO首季集資按年跌三成 上交所稱冠
文章日期：2020年3月26日 17:45
安永會計事務所今日發布報告，港交所（0388）首季集資額按年大跌32%，遭甩出全球IPO市場集資三甲之外，僅排名第五。本港季內主板加GEM板合共集資18億美元（約為140.4億元），共有38間公司掛牌上市。上交所首季則奪得全球新股市場集資之冠，季內集得98億美元（約為764.4億元），第二、三名則分別為納斯達克交易所（Nasdaq）及泰國證券交易所。
報告指出，內地正排隊上市的新股數量繼續強勁，加上中央政策刺激，相信新冠肺炎疫情對中港市場的負面影響僅屬短暫。根據報告，現時有419間公司正排隊上市，上海科創板（STAR）則有90間公司。而本港市場有101間公司已向港交所提交申請文件。安永估計，若疫情可控，香港及內地IPO市場將可今年第二季的後半季，或第三季恢復正常。
季內港交所另一大事件則為推出企業同股不同權（WVR）諮詢文件。安永報告認為，若企業WVR獲放行，具有此架構的超大型IPO最早於今年下半年就可來港上市。報告續指，現時港股的估值偏低，對投資者具有一定吸引力。
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