富力（2777）去年再次未能完成全年銷售目標1600億元，僅達1,381.9億元（人民幣．下同）。集團2020年訂下保守銷售目標，僅1,520億元，較2019年目標1600億元縮水5%，亦僅較去年銷售增10%。但集團董事長李思廉表示，定銷售目標在1529億元或增長10%是合理，因為受疫情影響，但集團並無特別去減價得好利害，認為維持預測是最有利的。

李思廉又多次提到，今年土儲策略以轉化舊改為主，在一、二月疫情期間亦無大動作，集團今年全年會加快舊改轉化土儲，料今年在廣州、西安、太原等已有幾百萬平方米項目可轉化及推出市場，帶來銷售數百億元，由於舊城改造項目毛利率高，料毛利率達到40%，可支撐公司其餘三、四線城市低毛利率的項目。按集團手頭持有的2000幾萬平方米舊改資源，平均每年料可轉化500萬平方米，足夠未來幾年發展。

至於集團兩年前斥巨資向萬達收購71間酒店，目前系內酒店已達90間，李思廉承認，受疫情影響，「酒店依家無辦法有好消息，因為全球旅遊停頓」，料全年的經營淨利潤(NOP)將較年初預期的收入減半，僅帶來幾億現金流，但由於入帳時會轉化為會計帳，較影響最多僅數億元，不會構成重大損益。

談到截至今年2月底已鎖定的營業額合計超過960億元，面積860萬平方米，銷售毛利率為35%，今年會交付當中的530萬平方米。

至於派息方面，李思廉表示今年派息在41%水平，在同行的上線，會維持在此水平。

記者：方楚茵

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