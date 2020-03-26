香港電視（1137）公布截至2019年度業績，雖然營業額增加57.7%至14.14億元，但期內虧損擴大，由去年的1.3億元擴大至2.89億元，不派息。港視又指，一直監察肺炎疫情發展，目前，其財務狀況及業績並無受到任何重大不利影響。另外，又指可向上修訂去年底訂立的34億元交易額目標。

期內，總商品交易額為27.7億元，升46.9%，平均每日訂單量由去年12月每日12200張升至18700張。2018年及2019年的平均訂單值維持穩定，均約為504元。2020年2月平均每日訂單量為每日32600張訂單，總商品交易額達4.82億元。2019年共有82.3萬名獨立客戶於HKTVmall及╱或HoKoBuy購物，按年升21%。

港視指，參考本年首三個月營業額的增加和趨勢，認為去年底訂立2020年的34億元商品交易額目標，應可向上修訂。估計，今年首三個月的商品交易額將超越12億元。認為今年生意很大機會比2019年更好，不過，鑑於現時疫情有進一步惡化的可能性，令香港經濟前景存在更多不明朗的因素，刻下未能夠對今年的營業額增長作出適當的量化評估。將繼續密切留意事態發展及評估其對集團業務增長持續性的影響。

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