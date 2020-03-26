美圖公司（1357）公布，截至去年12月底止全年業績，虧損收窄至3.97億元(人民幣．下同)，基本每股虧損0.09元，不派末期股息。去年同期虧損12.55億元。

期內，收入增長3.19%至9.78億元，當中，在線廣告的收入增長21.1%至7.52億元，佔總收入約76.9%。毛利率增加19.6個百分點至71.5%，歸功於收入組合中利潤較高的業務如高級訂閱及在線廣告的佔比日益增加。

美圖秀秀應用的用戶參與度持續上升，於2019年下半年的社交用戶日均使用時長達13.6分鐘，較同年上半年增加1.1分鐘。2020年春節期間，美圖秀秀應用上的日均圖像及視頻瀏覽量按年增53%。

公司展望，由於今年初中國爆發新型冠狀病毒，若干品牌廣告商對其廣告開支預算態度轉趨審慎，公司已覺察到其廣告業務會遭受一定程度的負面影響。鑒於未來充滿重重不確定因素，預測集團2020年度的盈利能力言之尚早。

美圖公司全日收報1.63元，上升1.88%。

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