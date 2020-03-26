再有保險從業員錄得確診個案。友邦（1299）回應傳媒查詢時表示，已確認一名財務策劃顧問初步確診感染新型冠狀病毒, 目前正留院接受治療。該名被確診的財務策劃顧問在銅鑼灣利園2期的辦公室工作，最後一次回辦公室3月18日並全程均有戴上口罩，過去14天均沒有外遊記錄，亦沒有接觸任何客戶。此財務策劃顧問於3月13日曾與一名於同月21日確診患者共同用饍。

友邦指，已即時追蹤及要求與該財務策劃顧問有緊密接觸的同事向醫生求診並留在家中工作，以及每天向公司報告身體狀況，如有任何不適應立即求醫以及通知公司，公司會全面配合衛生署衞生防護中心的安排，包括檢疫及醫學監測。

友邦又指，收到通知有同事確診後，已立即進一步加強防疫措施，包括即時安排關閉相關樓層以進行徹底清潔和消毒，並通知大廈管理處清洗和消毒相關樓層的鮮風櫃和冷氣風櫃，以及徹底清潔及消毒電梯和公眾地方。友邦強調，會繼續密切留意情況，並與同事保持緊密溝通，和提供相關的適切資訊，適時採取進一步的相應措施。

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