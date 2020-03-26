新地（0016）旗下新意網（1686）去年提出司法覆核，指科技園縱容包括數據中心運營商Global Switch等租戶，將廉價租得的舖位違約分租。法官今日（26日）頒下判詞，指數據中心營運商只是向商戶提供所需設備，讓客戶可利用和接收商戶提供的數據服務，而非供客戶儲存設備，客戶在數據中心的位置內亦無自主權，因此並不存在分租關係，因此裁定新意網敗訴，並需支付訟費。

新意網對法庭判決感到失望及遺憾，會對判詞作詳細研究並諮詢法律團隊，再決定下一步行動。今次案件申請人為新意網，答辯人為香港科技園公司，目前在將軍澳工業村營運數據中心的Global Switch Hong Kong Limited亦加入為相關利害團體。

法官於判詞中指出，此案重點在於營運商與客戶之間是否真的存在「分租」關係，經分析Global Switch與客戶間的服務協議後，法官認為Global Switch為向客戶提供服務，需於不同的單元內為個別客戶設置設備，讓客戶可利用和接收所需的數據服務，但客戶在單元面積內，並不擁有獨家佔用權。事實上，Global Switch仍然擁有物業佔有權，亦有權決定客戶於舖位內的使用權限，因此Global Switch與其客戶之間不算是「分租」關係。

判詞內容提及，將軍澳工業村土地招標時，新意網提交的投資方案金額為7億元，是Global Switch的四分一，雖然招標不單是以價錢作唯一判斷準則，但當時GS 已能提供完備的租用合約文本供科技園參考，新意網則僅屬初步版本。

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