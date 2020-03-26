中石油（0857）公布去年業績，期內收入約25168.1億元（人民幣．下同），按年升6%；純利則約456.82億元，按年跌13.9%，低於市場預計的467.1億元；每股盈利約0.25元，末期股息0.06601元。

中石油指，去年原油產量為9.09億桶，按年增加2.1%；可銷售天然氣產量約39080億立方尺，按年增加8.3%；油氣當量產量約15.61億桶，按年增加4.6%。原油加工約12.28億桶，按年增加4.1%。去年銷售天然氣2,590.91億立方米，按年增長19.5%，國內油氣管道總長度為87,144公里。

中石油指，疫情對中國經濟造成較大影響，成品油市場需求下降，天然氣市場需求增速放緩，原油、成品油、天然氣價格大幅下降，油氣產業鏈運行管理更加複雜、困難等，會控制資本性支出和成本費用，積極促銷推價，加快發展國內天然氣業務等。近期國際原油價格大幅下跌，中石油指，估此會對收入和利潤產生不利影響，正積極採取措施應對原油價格波動風險。

其他報道

【港股收市】恒指跌174點 成交減少19% 續企於10天線上

【航空業重災】傳中飛服務公司裁員200人

【A股收市】滬深兩市結束二連升 上證跌0.6%

【逆市衝千億】合景泰富今年銷售目標升2成 供貨1700億人幣

【新冠肺炎】中人壽：疫情衝擊首季行業表現 將加強線上銷售策略