今年3月最後一隻新股、馬來西亞文件處理服務供應商C-link Square（1463）明日將掛牌上市，現正暗盤交易。該股今早公布，下限定價每股0.63元，截至下午4時40分，於耀才暗盤場現正報0.88元，較招股價飈升39.7%，每手4000股，每手帳面賺1000元。於輝立暗盤場報0.87元，升38%，每手帳賺960元。於內地券商富途暗盤升勢最為誇張，現報0.92元，升46%，每手帳賺1160元。

C-link Square今早公布，集資1.26億元，公開發售共收7880份認購申請，錄得超額認購10.15倍；國際配售則超額認購0.07倍。一手中籤率13.01%，15手穩中1手。乙組僅有3名大戶，最多為2人認購1000萬股，各獲配發401手。該股上市後，最大股東將持股37.5%，前5名股東持股76.92%。據了解，C-link Square明日將不會於交易大堂舉行上市儀式，但正常掛牌交易。

記者：馬迪帆

其他報道

【港股收市】恒指跌174點 成交減少19% 續企於10天線上

【航空業重災】傳中飛服務公司裁員200人

【A股收市】滬深兩市結束二連升 上證跌0.6%

【逆市衝千億】合景泰富今年銷售目標升2成 供貨1700億人幣

【新冠肺炎】中人壽：疫情衝擊首季行業表現 將加強線上銷售策略

【公司業績】富力去年多賺16% 派息0.86元

【公司業績】中海外全年多賺10.3% 息0.57元

【港股午市】恒指跌轉升0.6點 瑞聲升5.97%

【公司業績】華潤置地去年核心溢利增12% 遜預期

【公司業績】恒安去年多賺2.8% 息1.25元人幣

【下調評級】標普：受疫情影響 下調利豐評級至「負面」

【新冠肺炎】Airbnb傳與銀行洽擬擴大78億債務融資