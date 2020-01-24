【港股收市】恒指跌174點 成交減少19% 續企於10天線上
文章日期：2020年3月26日 16:25
美國2萬億救市方案獲參議院通過，將交眾議院審議，美股期貨回吐，三大指數跌1.2%至1.6%，日股受奧運延期而跌4.5%，其他亞洲市場亦整固，韓股跌1%，台、澳升0.9%及2.3%。
恒指今早高開77點成全日高位，後跌最多363點或1.55%，低見23163點，收市跌174點或0.74%，報23352點，成交金額1217億元，較上日減少19.44%，是3月11日1126.8億元成交後最少；國指跌81點或0.86%，報9447點。
恒指連續兩日企於10天線之上，10天線現處於22840.54點，20天線則處於24311.1點。另外，港元持續偏強，今早曾升至7.7523，而1個月拆息則連升10日。另外，北水亦連續24個交易日淨買
瑞聲（2018）升4.85%，收報42.15元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌5.68%，收報7.97元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.47%，收報381.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；匯控（0005）跌1.3%，收報45.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。
中午多間公司公布業績，績後表現各異。潤地（1109）跌5.01%，收報30.35元；中海外（0688）跌2.29%，收報23.5元；富力（2777）收報10.1元，升5.21%；恒安（1044）跌2.82%，收報56.85元。
其他最快今日內公布業績的股份績前表現如下，中信銀行（0998）報3.74元，跌0.53%；李寧（2331）收報20.05元，升0.65%；美圖公司（1357）報1.63元，升1.87%；美高梅中國（2282）收報8.18元，跌0.48%；融創中國（1918）收報37.4元，升0.13%；香港電視（1137）收報4.75元，升4.39%。
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