美國2萬億救市方案獲參議院通過，將交眾議院審議，美股期貨回吐，三大指數跌1.2%至1.6%，日股受奧運延期而跌4.5%，其他亞洲市場亦整固，韓股跌1%，台、澳升0.9%及2.3%。

恒指今早高開77點成全日高位，後跌最多363點或1.55%，低見23163點，收市跌174點或0.74%，報23352點，成交金額1217億元，較上日減少19.44%，是3月11日1126.8億元成交後最少；國指跌81點或0.86%，報9447點。

恒指連續兩日企於10天線之上，10天線現處於22840.54點，20天線則處於24311.1點。另外，港元持續偏強，今早曾升至7.7523，而1個月拆息則連升10日。另外，北水亦連續24個交易日淨買 入港股。

瑞聲（2018）升4.85%，收報42.15元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌5.68%，收報7.97元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.47%，收報381.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；匯控（0005）跌1.3%，收報45.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。

中午多間公司公布業績，績後表現各異。潤地（1109）跌5.01%，收報30.35元；中海外（0688）跌2.29%，收報23.5元；富力（2777）收報10.1元，升5.21%；恒安（1044）跌2.82%，收報56.85元。

其他最快今日內公布業績的股份績前表現如下，中信銀行（0998）報3.74元，跌0.53%；李寧（2331）收報20.05元，升0.65%；美圖公司（1357）報1.63元，升1.87%；美高梅中國（2282）收報8.18元，跌0.48%；融創中國（1918）收報37.4元，升0.13%；香港電視（1137）收報4.75元，升4.39%。

其他報道

【航空業重災】傳中飛服務公司裁員200人

【A股收市】滬深兩市結束二連升 上證跌0.6%

【逆市衝千億】合景泰富今年銷售目標升2成 供貨1700億人幣

【新冠肺炎】中人壽：疫情衝擊首季行業表現 將加強線上銷售策略

【公司業績】富力去年多賺16% 派息0.86元

【公司業績】中海外全年多賺10.3% 息0.57元

【港股午市】恒指跌轉升0.6點 瑞聲升5.97%

【公司業績】華潤置地去年核心溢利增12% 遜預期

【公司業績】恒安去年多賺2.8% 息1.25元人幣

【下調評級】標普：受疫情影響 下調利豐評級至「負面」

【新冠肺炎】Airbnb傳與銀行洽擬擴大78億債務融資

【A股開市】兩市低收 滬指半日跌0.18%

【新冠肺炎】Facebook：使用量激增 網上廣告表現向下

【刺激經濟】華盛頓郵報：國會擬「對維護國安至關重要」企業貸款

【劈價招租】莎莎棄租北京道巨舖 低高峰五成招租

【疫情影響】日經：蘋果5G iPhone或延後幾個月發布