新冠肺炎從中國蔓延至環球肆虐，航空需求嚴重受創，航班暫停進一步影響到後勤營運。今日有本港媒體報道，從事飛機航線及基地維修服務的中國飛機服務公司裁員200人。報道引述中飛公司行政總裁Andreas Meisel給員工的內部信，指新冠肺炎帶來的打擊比預期大，公司業務及收入在短短一個月銳減九成，實行一系列節流措施後，仍無奈要作裁員決定，他強調是為了保護公司才作出裁員決定。

內部信指，雖然2月開始，中飛公司已實施多項節流政策，包括無薪假、取消超時工作津貼等，但現實情況遠差預期，公司財困危機更進一步。為令公司得以持續，經管理層多方商討及掙扎，最後在別無選擇下決定裁員。受影響員工包括全職及兼職、前線後勤和管理層員工，被裁員工於本月底將收到通知，而賠償方案會依據香港僱傭條例計算。

中飛公司由中國航空（集團）有限公司、美國聯合航空、中華航空和伽瑪航空合資成立。中國航空（集團）為大股東，持股40%，其餘3間公司各持20%。中國航空（集團）與國航（0753）同屬中航集團旗下，而長和（0001）旗下和黃（中國）則持有伽瑪航空21.2%權益。

記者：陳子凌

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