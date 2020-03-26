中國爆發新冠疫情後，內房今年多訂保守的銷售目標，但合景泰富（1813）今年訂立增長目標二成，按去年861.07億元(人民幣．下同)合約銷售額計，今年合約銷售目標為1033.3億元，衝破千億規模。主席孔健岷指，今年可售貨源達1700億元，雖然首兩個月受疫情影響，但3月基本已全面復工，相信下半年可追回銷售，非常有信心達成目標。

近年合景泰富銳意發展舊改，集團透露目前在深圳、佛山、廣州等地擁26個舊改項目，貨值可達5800億元，今年已可供應銷售貨值100億元，並在將來提供200萬平方米的商業面積，為持續經營性收入提供支持。

問到去年派息比率達到45%，較以往派息30%至40%更高，孔健岷指出，主要是今年現金流及盈利俱佳，覺得可回報股東，未來在現金流及盈利仍相對好的前提下亦望可維持在這比率。至於2020年適逢集團25周年，但孔健岷表示，由於集團派息率已非常理想，暫無特別息的安排。

集團的兩大香港項目，與龍湖（0960）合作的啟德尚‧珒溋（Upper River Bank）及龍光（3380）合作的鴨脷洲項目，原訂去年分別提供可售資源100億元及30億元。最終僅得啟德尚‧珒溋推出，並銷售35億元。孔健岷指出，仍會按節奏及市況推貨，不會因疫情後加大推貨力度。

問到物管分拆上市及增長強勁，去年收入增長達79.3%至10.14億元，孔健岷指出，主要是去年合景泰富提供了較多商業寫字樓的管理項目，這些項且管理費較高，為物管帶來較大增長 。而物業投資收入亦增長65.3%至6.27億元，孔健岷指出未續有九個商場開業，當中明年開業三個，分別位於成都、廣州南沙及黃埔，均是地鐵TOD項目，未來兩年有5至6個落成，將為盈利及現金流帶來貢獻。至於出售型商業項目，則要按工程進度，不排除有部分寫字樓可出售。

融資方面，去年借貸成本維持在6.4%水平。今年到期的237億元債務已作安排，債務主要集中在境內，已獲上交所就其發行非公開公司債80億元無異議函，並已發行當中十億元，以「2+1」年期，息率5.75%；另已申請發行45億公開公司債，尚有銀行授信額度684億元可用。境外債方面，集團尚有一筆5.5億美元境外債需償還，但在年初已發行3億美元7年期億，另已運作境外銀團料4至5月上會，又有1.75億美元可發行債券額度，另正申請6億美元債額度，審批情況理想。

合景泰富股價上午急升，曾高見10.58元，急升10.55%，現報10.52元，升9.93%。

記者：方楚茵

其他報道

【新冠肺炎】中人壽：疫情衝擊首季行業表現 將加強線上銷售策略

【公司業績】富力去年多賺16% 派息0.86元

【公司業績】中海外全年多賺10.3% 息0.57元

【港股午市】恒指跌轉升0.6點 瑞聲升5.97%

【公司業績】華潤置地去年核心溢利增12% 遜預期

【公司業績】恒安去年多賺2.8% 息1.25元人幣

【下調評級】標普：受疫情影響 下調利豐評級至「負面」