港股連續兩日反彈後今早出現獲利回吐，美國參議院通過2萬億美元刺激經濟法案，眾議院稍後會開會審議方案，對市場帶來支持。恒指高開77點後向下，早市最多跌363點，低見23163點回升，半日收報23527點，近無升跌。不過，恒生綜合中型、小型股升超過1%，中小型股表現不差。大市半日成交673億元。

科網股向好，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）升約1%。不過，部分重磅股如本地匯控（0005）、友邦（1299）及內銀股偏軟拖累大市表現。昨急升的汽車、出口、食品股有回吐。個別低殘股繼續大幅反彈，新秀麗（1910）急升近三成，瑞聲（2018）、恒大（3333）、昆能（0175）升逾半成。醫藥股亦普遍向好，石藥（1093）升近4%。

流感抗病毒藥廠東陽光藥（1558），早前公布旗下一抗流感藥物獲美國食品藥物管理局批准上市，有助業務發展。同時，公司開發不同領域仿製藥，包括治療心血管疾病及糖尿病藥品，多元化發展。公司早前已預告去年全年撇除轉換債影響純利增長不低於1.2倍，業績有保證。股價方面，該股升勢加快，短線有望上試38元甚至20天線約40元水平，止蝕位可放在35元。

劉思明

明報資深評論員