中國人壽（2628）去年純利按年升4.25倍至578.93億元（人民幣．下同），新業務價值按年升18.6%至586.98億元。中國人壽董事長王濱表示，去年集團致力於「重振國壽」，加上投資受益改善，業務取得良好及穩定進展，今年將會持續加強深化改革，但預計短期內新冠肺炎疫情將對保險行業的首季度造成較大衝擊，增加全年的不確定性。

他續指，中長期而言，中國仍是增長最快的保險市場之一，相信整個行業在供需兩端發展動力更加強勁，集團會持續加強推進線上銷售與服務，以緩解疫情帶來的影響，同時將推動數碼科技的運用，並提升團隊的銷售能力。

被問及會否調整集團今年的全年目標，中國人壽副總裁詹忠相信，隨着國內防疫力度加大，行業將逐步重回正軌，公司會密切關注市場變化並適時作出輕微調整，但會維持穩定的目標策略，致力達成全年目標。中壽曾指將結合資本市場情况進行相應的融資安排，集團今回應指，目前公司償付能力充足，暫時沒有融資需求。

近期疫情爆發下全球投資市場破了不少新紀錄，中國人壽投資管理中心負責人張滌表示，市場短期面臨一定壓力，但相信隨着各項貨幣政策及刺激措施出台未必造成長期影響，目前中壽業務投資的風險敞口相對較小，未來會以資產負債管理為核心，明確長期的配置方向以創造投資收益。

記者：溫藹紅

其他報道

【公司業績】富力去年多賺16% 派息0.86元

【公司業績】中海外全年多賺10.3% 息0.57元

【港股午市】恒指跌轉升0.6點 瑞聲升5.97%

【公司業績】恒安去年多賺2.8% 息1.25元人幣