美國參議院夠票通過2萬億美元刺激法案，眾議院將於周五審議，美期由升轉跌不足1%，亞股個別發展，日股受奧運會延遲而跌逾3%，韓台澳則升逾0.8%。恒指高開77點成為半日高位後向下，最多跌363點，參議院夠票消息公布後跌幅收窄，半日跌0.63點或0%，報23527點，成交金額672億元；國指升18點或0.19%，報9548點。

瑞聲（2018）升5.97%，收報42.6元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌2.84%，收報8.21元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.21%，收報384.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點；匯控（0005）跌1.4%，收報45.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。

蒙牛（2319）今早公布業績，兼指出業務受到新冠肺炎疫情影響，半日跌0.56%，收報26.8元。

恒安國際（1044）中午剛公布業績，純利39.08億元人民幣，按年增長2.84%，半日跌1.71%，收報57.5元。

中午亦有多間公司公布業績，潤地（1109）績前跌1.88%，收報31.35元；中海外（0688）跌0.83%，收報23.85元；富力（2777）收報10.28元，升7.08%。

其他最快今日內公布業績的股份績前表現如下，中信銀行（0998）報3.78元，升0.53%；李寧（2331）收報20.65元，升3.66%；美圖公司（1357）報1.61元，升0.62%；美高梅中國（2282）收報8.19元，跌0.36%；融創中國（1918）收報38元，升1.74%；香港電視（1137）收報4.85元，升6.59%。

其他早前已公布業績的股份方面，中海油（0883）跌0.26%，收報7.63元；中人壽（2628）升1.18%，收報15.4元；中海油服（2883）報5.43元，跌3.55%；新華保險（1336）報24.25元，升1.25%。電視廣播（0511）報9.29元，升3.1%；有線寬頻（1097）報0.054元，跌6.8；同程藝龍（0780）報11.02元，升6.1%；海底撈（6862）收報30.85元，跌1.12%。

利豐（0494）遭標普下調評級，半日仍升4.4%，報0.94元。

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