美股向上但升幅放緩，恒指今早高開77點或0.34%，報23604點，成交金額34億元；國指今早低開77點或0.82%，報9452點。

創科實業（0669）升7.74%，報55元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌2.5%，報31.15元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.79%，報70元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點；建行（0939）跌1.9%，報6.21元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。

蒙牛（2319）公布全年業績，純利41.1億元人民幣，升34.9%。開市升2.04%，報27.5元。

包括以下多間公司在內，最快今日公布業績，中國海外發展（0688）開市跌0.62%，報23.9元；華潤置地（1109）跌2.5%，報31.15元；中信銀行（0998）開市報3.7元，跌1.59%；李寧（2331）開市報20.35元，升2.16%；美圖公司（1357）開市報1.63元，升1.8%；美高梅中國（2282）開市報8.36元，升1.7%；富力地產（2777）開市報9.6元，無升跌；融創中國（1918）開市報37元，跌0.94%。

中海油（0883）公布全年業績，股東應佔利潤錄得610.45億元人民幣，按年增15.89%，高於市場估計的587.1億元人民幣，每股盈利1.37元人民幣，末期股息每股0.45港元。中海油跌1.96%，報7.5元。

中人壽（2628）公布去年度業績，純利582.87億元人民幣，按年增長411.5%。新業務價值達586.98億元人民幣，按年增長18.6%。中人壽升0.53%，報15.3元。

中海油服（2883）公布，截至去年12月底止全年業績，純利25.02億元人民幣，按年飈升34.34倍。開市報5.55元，跌1.4%。

新華保險（1336）公布全年業績，新業務價值按年下跌19.9%，至97.79億元人民幣，純利按年上升83.78%，至145.59億元人民幣。開市報24.45元，升2.08%。

股權變動，利豐（0494）遭基金股東Silchester減持1035.6萬股，沽售股份價格範圍由0.92元至0.96元，平均價近0.928元。而長和（0001）則獲聯席董事總經理霍建寧增持30萬股，每股平均價為47.319元。利豐開市報0.9元，無升跌；長和（0001）升3.3%，報51.65元。

電視廣播（0511）（TVB）公布2019年度全年業績，因為需要就星美債券投資作進一步減值3.3億元，股東應佔虧損達2.95億元，較去年同期增加48.24%。不過撇除有關債券投資減值的話，股東應佔虧損為3500萬元。經常作比較的香港電視（1137）則於今日公布業績。電視廣播開市報9.2元，升2.109%；香港電視開市報4.55元，無升跌。

有線寬頻（1097）公布去年業績，虧損3.97億元，由2018年的4.56億元有所收窄。開市報0.058元，無升跌。

內地線上旅遊平台同程藝龍（0780）發布去年業績，收入約19.57億元人民幣，按年增加24.4%；盈利約6.88億元人民幣，按年增加29.84%，同時預告，一月底開始爆發肺炎疫情，對旅遊業造成重大打擊，預告首季收入淨額將按年減少約42%至47%，但經調整溢利將為正數。開市報10.38元，無升跌。

海底撈（6862）公布去年業績，全年純利按年增加42.4%至23.44億元人民幣。開市報31.4元，升0.64%。

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