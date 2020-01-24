美股向上，港股ADR升76點或0.32%，報23603點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.49%，折合報381.85元；匯控（0005）跌0.53%，折合報46.05元；建行（0939）升0.31%，折合報6.35元。

彭博報道，根據獲得的法案文本，美國參議院公佈規模達2萬億美元的兩黨抗疫刺激法案，將增加支出和減稅來幫助美國經濟應對新冠肺炎疫情。美股三大指數期貨向上，升幅介乎0.7%至1.2%。亞股則個別發展，日經平均指數跌2.68%；韓國首爾綜合指數升1.2%，澳洲股市升1.77%。

今日焦點股份可留意：

蒙牛（2319）公布全年業績，純利41.1億元人民幣，升34.9%。

多間公司公布業績，包括中海外（0688）、華潤置地（1109）、中信銀行（0998）、李寧（2331）、美圖公司（1357）、美高梅中國（2282）、富力地產（2777）、融創中國（1918）等。

中海油（0883）公布全年業績，股東應佔利潤錄得610.45億元人民幣，按年增15.89%，高於市場估計的587.1億元人民幣，每股盈利1.37元人民幣，末期股息每股0.45港元。

中人壽（2628）公布去年度業績，純利582.87億元人民幣，按年增長411.5%。新業務價值達586.98億元人民幣，按年增長18.6%。

中海油服（2883）公布，截至去年12月底止全年業績，純利25.02億元人民幣，按年飈升34.34倍。

新華保險（1336）公布全年業績，新業務價值按年下跌19.9%，至97.79億元人民幣，純利按年上升83.78%，至145.59億元人民幣。

股權變動，利豐（0494）遭基金股東Silchester減持1035.6萬股，沽售股份價格範圍由0.92元至0.96元，平均價近0.928元。而長和（0001）則獲聯席董事總經理霍建寧增持30萬股，每股平均價為47.319元。

電視廣播（0511）（TVB）公布2019年度全年業績，因為需要就星美債券投資作進一步減值3.3億元，股東應佔虧損達2.95億元，較去年同期增加48.24%。不過撇除有關債券投資減值的話，股東應佔虧損為3500萬元。經常作比較的香港電視（1137）則於今日公布業績。

有線寬頻（1097）公布去年業績，虧損3.97億元，由2018年的4.56億元有所收窄。

內地線上旅遊平台同程藝龍（0780）發布去年業績，收入約19.57億元人民幣，按年增加24.4%；盈利約6.88億元人民幣，按年增加29.84%，同時預告，一月底開始爆發肺炎疫情，對旅遊業造成重大打擊，預告首季收入淨額將按年減少約42%至47%，但經調整溢利將為正數。

海底撈（6862）公布去年業績，全年純利按年增加42.4%至23.44億元人民幣。

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