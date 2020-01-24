美國參議院2萬億美元抗疫刺激法案基本上已獲通過共識只待最終表決，《華盛頓郵報》引述知情人士報導稱，參議院的刺激法案植入了旨在幫助波音的計劃，刺激波音股價大升，道指創下1987年以來最大兩天漲幅，標普500指數錄得2月12日以來首次兩連漲。另外，歐洲央行據悉支持必要時啟用2012年設計的最有力購債工具，即直接貨幣交易(OMT)計劃。

道瓊斯工業平均指數收漲495點，升幅2.4%，報21200點。標普500指數收漲28點，升幅1.16%，報2475點。納斯達克綜合指數收跌33點，或0.46%，報7384點。

波音升24.3%，報158.73美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻210點，而Walmart跌4.89%，報109.4元，拖低道指38點。

科技股方面，蘋果收市報245.52元，跌0.55%，谷歌母公司Alphabet收市報1101.62元，跌2.51%，亞馬遜收市報1885.84元，跌2.79%，Facebook收市報156.21元，跌2.96%。

歐洲STOXX 600指數收漲3.09%，報313點。德國DAX指數收漲1.8%，報9874點；法國CAC 40指數漲4.47%，報4432點；英國富時100指數收漲4.45%，報5688點。