大新銀行（2356）今發布業績，去年純利按年跌9.67%至22.4億元，主要由於淨息差按年收窄14個基點，淨利息收入按年跌2.17%至40.74億元。大新金融（0440）及大新銀行董事總經理黃漢興表示，受環球經濟放緩及本地社會運動影響，去年銀行淨利息差及利息收入增長受壓，預期今年經濟將收縮，銀行已增加減值撥備2.87億元，目前銀行仍然具有充裕的資本水平，強調資產質素仍然可控。

大新金融執行董事王伯凌表示，新冠肺炎疫情發展尚未明朗，預期今年經濟有頗大壓力，失業率將進一步惡化，銀行資產質素比率有機會轉差，但由於政府及各銀行已推出紓緩措施，料短期內不會出現大幅度惡化，惟疫情持續時長仍是影響經濟的最大變數，銀行今年將會採取審慎策略，並會在信貸質素及客戶貸款審批之間取得平衡。

大新銀行董事總經理王祖興表示，美聯儲減息及拆息波動或將令銀行今年的淨利息差受壓，集團會加強風險管理令保持穩定水平，並會繼續支持中小企業，但預期今年的貸款增長比率將低於去年的6.5%增長。

被問及未來會否調整派息水平，集團回應指，經濟下行對公司盈利有一定壓力，若盈利並非處於大幅波動，相信派息將維持現有水平，但仍然需視乎業績及盈利表現。根據業績報告，集團每股盈利1.59元，派末期息0.35元。

記者：溫藹紅

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