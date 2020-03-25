英國《金融時報》引述消息報道，中國人民銀行正在討論降低基準存款利率，以提高中國的銀行利潤，可能會在未來數日公布。一旦實現，將是2015年以來首次降低存款利率。

消息人士指，人行降存息不是為刺激消費，而是保護銀行，鼓勵銀行業放貸而不會被擠壓利潤。

為振興經濟，政府在2月已要求中國的銀行在疫情爆發時，需要向陷入困境的企業延長貸款期，減少貸款利率，以及提高對壞賬的容忍度。這些措施雖然有助企業生存，但會損害銀行的盈利。

中國的貸款利率基準已在去年8月進行改革，改以中期借貸便利（MLF）為銀行報價基準，自8月以來已減息0.26厘，惟存款基准利率制度未有同時調整，目前存款基準利率為1.5厘。銀行貸款利率下降，同時存款利率保持不變，將降低銀行淨息差，對以淨利息收入為主的內地銀行業，特別是存款競爭力較弱的城商行，有較大的利潤壓力。

標準普爾金融機構評級董事胡暘瑞預期，降低存款利率的機會不低，因為監管當局需要銀行繼續盈利。

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