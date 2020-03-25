中人壽（2628）公布去年度業績，純利582.87億元人民幣(下同)，按年增長411.5%。新業務價值達586.98億元，按年增長18.6%。核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別為266.71%、276.53%。派末期息每股0.73元。

期內總保費收入突破5600億元，長期期交業務同比增幅超40%，特定保障型產品保費佔首年期交保費的比重同比提升8.6個百分點。總投資收益達1690.43億元，按年大幅提升，總投資收益率達5.24%；綜合投資收益率達7.28%，較2018年上升418個基點。銷售隊伍堅持提質擴量，規模達184.8萬人，月均有效銷售人力按年增長34.9%

公司提到，新冠肺炎疫情，短期內將對公司業務帶來一定影響，公司已通過多種方式保障業務有序開展。預期2020年度，公司資金能夠滿足保險業務支出以及新的一般性投資項目需求。同時，為推動公司未來發展戰略的實施，公司將結合資本市場情況進行相應的融資安排。

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