中海油（0883）公布年業績，股東應佔利潤錄得610.45億元（人民幣．下同），按年增15.89%，高於市場估計的587.1億元，每股盈利1.37元，末期股息每股0.45港元。

期內，集團錄得收入2331.99億元，按年增2.4%，其中，油氣銷售收入為1971.73億元，按年升5.7%。

集團表示，公司持續加大勘探開發力度，共獲得23個商業勘探發現，成功評價30個含油氣構造。目前，可採資源量已進一步擴大至80億桶油當量以上。全年儲量替代率達到144%，儲量壽命穩定在10年以上。

展望今年，世界經濟增長面臨較大壓力，新冠肺炎疫情加大了世界經濟不穩定性，國際油價大幅下跌，未來走勢充滿不確定性，公司的外部經營環境依然充滿挑戰。為此，公司將繼續專注於自身發展，執行更嚴格的成本控制和更審慎的投資決策，更加注重現金流管理，保證公司長期可持續發展。

其他報道

【公司業績】金茂全年多賺23.8% 息11仙

【食雞手遊】騰訊《絕地求生》2月份營收近15億 全球吸金力之冠

【進入仙境】南岸被銀行追還利息 股價打入仙班

【重新復工】波音擬5月重新生產737 MAX

【優待IPO】廉署起訴港交所前高層 政府：對行賄貪污「零容忍」

【公司業績】奧園今年銷售目標逾1400億元

【A股收市】兩市二連升 滬指收漲2%

【市況不穩】金山軟件：未落實金山雲上市時間表 今年將推6款遊戲

【達成協議】美國參議院就兩黨刺激計劃達成協議