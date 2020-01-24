市場失當行為審裁處（審裁處）（MMT）裁定，美即控股國際（除牌前上市編號1633）及其五名董事，須為該公司沒有按照《證券及期貨條例》的企業披露規定所要求，及時披露有關L’Oréal於2013年就收購美即的建議的內幕消息，負上罪責。審裁處將會在4月25日會就作出命令，舉行聆訊。

證監會的新聞稿指，美即涉事5名董事，包括主席兼創辦人鄧紹坤、另兩名創辦人執行董事佘雨原及駱耀文、執行董事兼公司秘書鄭永康及非執行董事孫焱。審裁處獲悉，美即與法國化妝品集團L’Oréal自2013年3月初商議收購建議。在2013年4月27日舉行的會議上，L’Oréal與美即的創辦人協定，將向美即的董事會提出不低於每股5.5元要約價收購，以供其考慮。美即的創辦人向L’Oréal表示，他們會接觸美即的機構投資者，以打探它們對於收購建議的興趣，並且會支持L’Oréal向美即董事會提出進行盡職審查的要求。

然而，美即控股直至2013年8月才向公眾披露有關L’Oréal收購建議的消息。審裁處認為，美即與L’Oréal之間的磋商已反映商業實況，並且已超出純屬試探性質，美即卻沒有在合理地切實可行的範圍內，盡快向公眾披露內幕消息。因此美即違反了披露規定，直指美即董事沒有及時獲悉所有與釐定是否需要向公眾披露潛在收購行動有關的資料。

審裁處因此裁定，鄧及鄭沒有履行他們分別作為主席及公司秘書的職能，導致美即違反企業披露規定。審裁處亦裁定該五名董事沒有採取一切合理措施，以確保美即內部設有妥善的預防措施防止公司違反其披露責任。該處將會在2020年4月25日就作出相應命令舉行聆訊。

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