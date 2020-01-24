憧憬美國國會通過刺激經濟的方案，恒指今早高開592點或2.62%，午後宣布美國參議院就兩黨刺激計劃達成協議，刺激環球股市向好，日股大升8%，韓、台股亦分別升5.8%及3.7%，而恒指升幅亦擴大至最多905點或4%，高見23569點，是2020年3月16日23631點後最高，即創近7個交易日的新高，同時，亦重返10天線(22936.21點) 。

恒指收市升863點或3.81%，報23527點，成交金額1511億元，較上日增加9.7%；國指升345點或3.76%，報9529點。

憧憬美國救經濟，加上傳討論推遲進口商品關稅徵收時間，貿易股大幅炒上，萬洲（0288）升11.21%，收報7.34元，是升幅最大的藍籌；緊隨其後的是申洲國際（2313）升10.68%，收報81.35元；第三大升幅是創科實業（0669）升9.55%，收報51.05元。

蘋果預計在4月份上半月開始重新開放零售店，中午公布業績的瑞聲（2018）升4.28%，收報40.2元；另一手機股兼貿易相關的舜宇（2382）升5.9%，收報109.5元。

多隻重磅股發力推高大市，友邦（1299）升6.57%，收報68.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻146點；騰訊控股（0700）收報380元，升4.05%，貢獻98點；匯控（0005）升2.66%，收報46.3元，貢獻59點；平保（2318）升3.06%，收報75.75元，貢獻40點。

唯一下跌的藍籌是中移動（0941）跌0.88%，收報56.1元，是跌幅最大的藍籌。拖低大市9點。另一電訊股聯通（0762）升1.56%，收報4.57元；中國電信（0728）升2.6%，報2.34元。

中午公布業績的還有都市麗人（2298）、中國建築（3311）、SOHO中國（0410），亦分別升4.3%、15.2%及1.45%。

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