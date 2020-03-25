【新冠肺炎】都市麗人：近九成分店營業 3月回復70至80%生意
文章日期：2020年3月25日 16:34
內地由農曆新年開始爆發新冠肺炎，都市麗人（2298）行政總裁蕭家樂表示，受疫情影響全國均需停業，都市麗人自3月中開始已有近九成分店重新開門營業，生意回復速度已超出預期，原先只預計3月僅有原先2至4成生意，但已回復70至80%生意，部分地方更有增長，期望隨著疫情改善，門店生意有更佳表現。
他續指，集團去年推出五年轉型計劃，包括加大電商渠道和微信小程式投資，集團2月線上的銷售不斷有改善，平均每日銷售額約100萬元人民幣。至於門店整合計劃，蕭家樂表示，不會盲目追求店舖數目增長，將會大翻新第七代門店，未來加盟店亦會先經審批才會落實開店，料開設50間直營購物中心店。
業務發展方面，蕭家樂指出，今年有意將業務推廣至巴基斯坦，料開設3至5間購物中心店。集團亦有與其他東南亞國家接洽，巴基斯坦現已成事，同事曾到訪當地，與中國亦有一定共通點，而貼身內衣品牌較少選擇，因此有意擴展到該國家。
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