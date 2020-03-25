在澳門經營十三酒店的南岸集團（0577），其於3月20日獲銀行通知要求即時支付與貸款融資相關之逾期利息約71萬元，以及銀行預先警告若其於今年3月31日未能償還本金及進一步利息，合共約4.7億元，將會在不通知的情況下採取強制行動。南岸今早復牌，股價跌破1毫大關，打入「仙班」，低見8.6仙，最多挫24.56%，全日收報9.2仙，挫19.3%。

南岸指，根據現時情況，在此期限償還是不太可能。不過，其仍打算以出售實益擁有十三酒店的所屬公司50%權益之所得款項用於償還銀行，並仍繼續努力落實有關出售行動的股東通函，原定最後完成交易日期為今年4月14日，但知悉可能有必要延長最後完成日期，董事會預期買方會接受延長，唯概不保證。同時，其亦持續與銀行商討補救措施及潛在的替代償還計劃。

同時，鑒於最近爆發新型冠狀病毒及經濟不景，南岸亦跟隨很多其他澳門酒店經營者的做法，決定關閉十三酒店。在可預見的未來，由於營運仍然虧損，酒店關閉可節省成本。

記者：陳偉燊

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