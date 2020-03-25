市場研究機構《SensorTower》發布2月份全球手遊收入排行榜，騰訊（0700）旗下食雞遊戲《PUBG Mobile》再度奪冠，單月總營收達到1.916億美元（約14.94億港元），為推出以來新高，當中約71%收入來自內地玩家、約7.3%來自美國玩家、4%來自沙特阿拉伯玩家。亞軍則是騰訊旗下《王者榮耀》，總營收超過1.216億美元（約9.48億港元），當中92.6%來自內地玩家、約3.7%來自泰國。

第三位至第五位依次為日本Mixi《怪物彈珠》、內地遊戲開發商Lilith Games的《劍與遠征》及及萬代南夢宮《七龍珠爆裂激戰》。《SensorTower》指，用戶遊戲支出增加或是由遊戲內容更新及活動所驅動，而肺炎疫情亦帶動表現。報告又稱，《PUBG Mobile》、《怪物彈珠》、Lilith Games的《萬國覺醒》以色列Moon Active的《金幣大師》均創下單月最高營收紀錄。

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