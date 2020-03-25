內房奧園（3883）去年盈利42億元（人民幣，下同），按年增74.3%；物業合同銷售金額1180.6億元，完成1140億元的2019年全年目標。奧園主席郭梓文今日於業績會表示，預期今年的銷售目標按年增長12%，按此計算即今年合同銷售目標金額約為1416億元。

奧園透露，目前約99%售樓中心已復工，約94%施工項目通過當地政府審批並復工，目前只有武漢及重慶等三個項目仍停工，但營運總裁馬軍指，武漢的項目下星期便可預約睇樓，而據市政府計劃，4月8日之後該市將整體復工。

雖然新冠肺炎疫情令奧園首兩個月銷售按年大跌，不過馬軍表示，3月份睇樓人士已恢復到去年同期約7成水平，隨著疫情進一步受控，4月可望回復至與去年同期相當。而疫情期間買樓需求積累，相信市民生活回復正軌後，改善型及郊區渡假型需求將可釋放。

買地計劃方面，奧園將繼續維持買地規模不超過銷售總額三分之一的水平，則大約400億元左右。另外，今年到期債務418億元左右，已安排首季償還約100億元，另公司截至去年底有680億元現金，加下提前準備到期債務的再融資安排，不會出現甚麼債務違約問題。

記者：陳子凌

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