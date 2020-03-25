金山軟件（3888）首席財務官吳育強指出，去年底旗下金山雲已向美國證交所提交上市申請，正密鑼緊鼓籌劃相關計劃，但近期市況因疫情及油價轉差，所以未有最終上市時間表。

去年金山軟件收入升39%至82.18億元（人民幣，下同），但仍虧損15.46億元，2018年則賺3.89億元。吳育強解釋，金山去年上半年就其聯營公司、美國上市的獵豹減值撥備13億元，加上獵豹作為聯營公司累計錄得約4億虧損，拖累金山全年虧損15億元，吳育強重申，撥備不影響現金流，雖然美國市況轉差，但現時股價已低於其現金價值，認為再作撥備需要不大。

吳育強又稱，疫情帶動首季遊戲表現，玩家人數及ARPU均有上升，不過因內地延長停工，集團推遲其新手遊上市時間表，他又稱，去年末季集團推出PC遊戲《劍網3》的大型更新，現時會陸續推出宣傳推廣，今年預計會推出6款新網絡遊戲，包括與騰訊（0700）合作的《劍歌行》及《卧龍吟》。

吳育強透露，部分大客戶在疫情期間的雲用量大增，估計雲收入會再錄高速增長。吳育強又稱，疫情刺激線上協作辦公軟件「金山文檔」用戶量，截至3月2日月活躍用戶達到2.39億，較年底增加4倍。

金山軟件現升6.59%，報23.4元。

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