汽車股有炒作空間 吉利可候低吸納

美股周二大漲，標普500升逾9%，帶動港股進一步上揚，恒指高開592點，之後最多升825點、高見23,488點回順，半日收報23,143點，升479點或2.12%，大市半日成交801億元。

大市方面，強勢的騰訊（0700）繼續領漲，與阿里巴巴（9988）、美團（3690）升2%至半成；中興通訊（0763）、瑞聲（2018）升約8%。重磅友邦（1299）升半成，中移動（0941）有回吐。低殘的石油、紡織服飾、汽車大彈，昆能（0135）升近兩成，安踏（2020）、申洲（2313）、吉利（0175）升半成。內險、航空、工業、醫藥、教育等股份亦明顯做好。

疫情重創汽車業，行業不單面對銷售問題，復工、供應鏈都困擾行業。今年首2月內地乘用車產銷按年大跌超過八成，預計首季產銷量下滑大減五成。不過，汽車業作為中國經濟的支柱產業，相關支持政策料醞釀出台，商務部早前在網上新聞發佈會透露，下一步將會同相關部門研究出台進一步穩定汽車消費的政策措施。昨曾有消息指，北京正在研究出台刺激汽車消費措施，雖然消息最後被刪除，但值得憧憬。

目前市場炒復工復蘇，汽車股切合主題，股價仍於低位，有炒作空間。汽車業重創後走出谷底，公司競爭更重要，吉利積極與母公司進行策略性合作，包括向母企收購富豪汽車股權，與戴姆勒合營Smart，有助提升技術增強競爭力。

股價方面，吉利今早升10天線，上望20天線約12.5元料有較大阻力，可候於11.5元附近吸納，並設低收11元止蝕。

劉思明

明報投資版資深評論員