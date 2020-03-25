保誠（2378）宣布送出30萬個免費新冠肺炎保障名額，所有18 歲或以上、現居於香港並持有有效香港身份證人士，由現時截至4月24日，可下載該行新推出的手機應用程式Pulse後登記，受保人確診新冠肺炎可獲1萬元賠償，因新冠肺炎去世則額外賠償10萬元，保障期為45日，保障提交後翌日生效。

保障延伸至同住18歲以下子女亦可跟隨一同受保，亦有11萬元保額。保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示，若疫情出現新情况，會考慮增加名額，或延續保障期。

此外，Pulse應用程式包括AI 症狀檢查和健康評估功能，程式通過與英國醫療科技機構Babylon合作，通過智能助理進行健康檢查和評估症狀，並獲得建議指導患者向專業醫護人員進一步尋求最佳的建議，及建立個人健康報告等。保誠行政總裁容佳明表示，獲得的數據僅為合作伙伴作大數據學習作日後診斷用途，不會追蹤個人資料，保誠亦不會擁有當中的資料。

程式亦包括醫站通功能，顯示各急症室的實時輪候時間，以及顯示身處位置及不同地區的空氣污染指數。

因應疫情，保監局准許延期年金可在3月底前可不與客戶會面遙距投保，容佳明表示業界正與保監局討論第二階段擴展容許遙距投保的產品，相信業界和保監很快會有好消息宣布，帶來適切的醫療和危疾產品。

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