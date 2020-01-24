美國國會接近達成經濟刺激法案，推動環球股市向上，日韓台股升逾4%，恒指今早高開592點後，曾升最多825點或3.64%，高見23488點，重上10天線(22897.82點)，半日升479點或2.12%，報23143點，成交金額801億元；國指升191點或2.08%，報9375點。

46隻藍籌上升，3隻向下，1隻無升跌。傳特朗普政府討論推遲進口商品關稅徵收時間，貿易股升幅較大，萬洲（0288）升8.03%，收報7.13元；申洲國際（2313）升9.39%，收報80.4元；創科實業（0669）升6.65%，收報49.7元；瑞聲（2018）升8.04%，收報41.65元；舜宇（2382）升2.61%，收報106.1元，其中申洲更是升幅最大的藍籌。

重磅股個別發展，中移動（0941）跌1.5%，收報55.75元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。友邦（1299）升5.01%，收報67.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻111點。

獲大摩唱好，安踏（2020）曾升近一成，收報56.65元，升5.59%，其他體育用品股亦向上，李寧（2331）收報20.4元，升10.03%；361度（1361）收報1.24元，升3.33%；特步（1368）收報2.48元，升5.98%；滔搏（6110）收報8.68元，升11.71%。

中國國務院稱鼓勵航空貨運企業與物流企業聯合重組，部署進一步提升國際航空貨運能力，航空股向上，國航（0753）收報5.2元，升4.63%；南航（1055）收報3.32元，升8.5%；東航（0670）收報2.75元，升6.18%；國泰（0293）收報8.32元，升5.99%。

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