廉政公署公布，今早落案起訴港交所（0388）首次公開招股審查組一名前聯席主管楊金隆，以及一名上市顧問林楚華，涉嫌就數間上市公司的上市申請，貪污賄賂及公職人員行為失當，涉款共915萬元。

其中，楊金隆被控兩罪名，即一項公職人員接受利益，違反《防止賄賂條例》第4（2）(a)條；以及一項公職人員行為失當，違反普通法。而林楚華則被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（1）(a)條。

楊金隆涉嫌於2017年6月20日至2019年4月30日期間，身為港交所上市部首次公開招股審查組聯席主管，於履行其公職過程中或在與其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出失當行為。涉嫌對港交所隱瞞或沒有向港交所申報或披露，林楚華把合共915萬元的款項轉賬予楊金隆的妻子。楊金隆又涉嫌於處理及審閱多項林楚華參與的首次公開招股申請時，沒有申報利益衝突情況；以及沒有避免參與該等首次公開招股申請的討論及決策過程。

其中一項貪污控罪指，楊金隆涉嫌於或大約於2017年12月21日，無合法權限或合理辯解而從林楚華接受200萬元的款項，作為傾向於或保持傾向於優待申酉控股（8377）的首次公開招股申請的誘因或報酬。

另一項貪污控罪指，林楚華涉嫌於2017年12月21日，以相同目的向楊金隆提供上述200萬元。

申酉控股現報0.05元，無升跌。

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