體育用品股安踏（2020）昨日放榜，股價今早一度抽升一成，高位見過59元，現報57.5元，升7.18%。

摩根士丹利稱，預計市場波動回歸正常後，安踏能夠跑贏其他在港上市的中國企業，其市盈率目前已經接近2016年的低迷時期，意味現在一個不錯的「長期進場」機會。

該行又指，儘管安踏當前仍面對巨大挑戰，但是應對能力也更強，如庫存更加清晰、商店組合更加優化等，同時肺炎疫情也會帶動人們更多參與體育活動，預計公司今年收入將增長7%，不過運營利潤下滑3%，同時下調Amer品牌的預測。大摩下調其目標價16%至76元，維持「超配」評級。

另中金發表報告指，為反映疫情影響，分別下調安踏今明兩年每股盈利預測23.3%和12.8%，至2.06元和2.86元人民幣，削目標價24.3%至71.64元，維持「跑贏大市」評級。

安踏昨日公布年業績，去年純利按年升30.3%，至53.44億元（人民幣，下同），每股基本盈利按年升30%至1.987元，每股末期息0.36元，按年升28.6%，但計及中期派的0.31元，全年派息僅0.67元，按年跌14.1%。

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