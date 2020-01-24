憧憬美國國會通過刺激經濟方案，美股向上，恒指今早高開592點或2.62%，報23255點，成交金額34億元；國指今早高開242點或2.65%，報9427點。

藍籌全線向上，創科實業（0669）升11.59%，報52元，是升幅最大的藍籌；而升幅最少的是恒隆地產（0101）升0.14%，報14.42元，友邦（1299）升4.85%，報67元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻108點。

貿易股造好，萬洲（0288）升6.21%，報7.01元；申洲國際（2313）升5.71%，報77.7元；創科實業（0669）升11.59%，報52元；瑞聲（2018）升3.89%，報40.05元；舜宇（2382）升4.93%，報108.5元。

國際金融股向上，友邦（1299）升4.85%，報67元；匯控（0005）升2.22%，報46.1元

石油股上升，中石化（0386）升2.92%，報3.52元；中石油（0857）升3.67%，報2.54元；中海油（0883）升2.81%，報7.32元。

中國國務院稱鼓勵航空貨運企業與物流企業聯合重組，部署進一步提升國際航空貨運能力，航空股向上，國航（0753）開市報5.3元，升6.64%；南航（1055）開市報3.29元，升7.52%；東航（0670）開市報2.75元，升6.18%；國泰（0293）開市報8.18元，升4.2%。

蘋果預計在4月份上半月開始重新開放零售店，鴻騰（6088）開市報1.82元，升1.68%；瑞聲（2018）開市報40.05元，升3.89%。

萬洲國際（0288）公布去年度業績，收入上升6.6%，經營利潤增加23.1%，純利(生物公允價值調整前)增加31.7%，至13.78億美元，派末期息0.265港元。萬洲升6.21%，報7.01元。

海通國際（0665）公布去年業績，全年多賺52%至15.5億元，收入為82.4億元，按年升30%，增長主要來自交易及投資收入淨額，按年升90%至30.1億元。開市報2.04元，升4.08%。

恒騰網絡（0136）公布去年度業績，股東應佔溢利錄9006.5萬元人民幣，按年跌27.66%，不派末期息。開市報0.071元，無升跌。

多間公司公布業績，其中包括以下公司，瑞聲科技（2018）開市升3.89%，報40.05元、中國人壽（2628）升4.38%，報14.78元、中國建築國際（3311）開市報4.38元，無升跌、中國海洋石油（0883）升2.81%，報7.32元、合景泰富集團（1813）開市報9.3元，升3.91%、蒙牛乳業（2319）升1.15%，報26.5元、郵儲銀行（1658）開市報5元，跌0.2%、ＳＯＨＯ中國（0410）開市報3.5元，升2.04%。

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